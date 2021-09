Ferlaino: 'Maradona sarebbe felice di vedere questo Napoli, è da scudetto' (Di lunedì 27 settembre 2021) Da quello che leggo sui giornali ha un caratterino niente male. Speriamo che non litighi con De Laurentiis, ci auguriamo tutti che questo matrimonio vada molto bene ". Infine un pensiero su Maradona :... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 settembre 2021) Da quello che leggo sui giornali ha un caratterino niente male. Speriamo che non litighi con De Laurentiis, ci auguriamo tutti chematrimonio vada molto bene ". Infine un pensiero su:...

Advertising

sportli26181512 : #Napoli, #Ferlaino: 'Anno buono per lo Scudetto. #Spalletti come Bianchi': L'ex presidente del club azzurro: 'Marad… - para_matti : @sanpiotr @fabrizioa14 Teorema Maradona non dopato:Smontato. Teorema Juve condannata per doping: smontato. Per quan… - para_matti : @sanpiotr @pisto_gol La cocaina non è doping dal 2021 con limitazioni. Ergo MARADONA era drogato e dopato(positivo… - LukyMi76 : @Enzolott @alebro43919550 @sanpiotr @realvarriale @sscnapoli @Udinese_1896 Chiedilo a Ferlaino quando scambiava le… - sisonsen : @ParticipioPart Amico caro, però devi ammettere che c'è ancora chi parla di Ferlaino e Maradona. Non è Alzheimer ma… -