Fabrizio Corona contro Alessandro Del Piero | Ha un anno meno di me Gobbo e

E' tornato con tutto il suo carattere fumantino, Fabrizio Corona, il re dei paparazzi italiani lanciando allusioni e bombe polemiche sui suoi canali social: questa volta Fabrizio si è scagliato contro Alessandro De Piero, l'ex capitano della Juventus e ora commentatore sportivo, attraverso un post 'ironico' pubblicato poche ore fa sui social. Corona, commentando la partita disputata dall'Inter (la sua squadra del cuore) e l'Atalanta (finita con un risultato di 2 a 2) si è lasciato andare ad allusioni dirette all'ex calciatore Alessandro Del Piero. Il risultato della partita sembra non aver soddisfatto per nulla le aspettative di Fabrizio che si è lasciato andare a un commento poco gentile. L'ex marito di Nina Moric, ...

