Ecobonus auto usate, dal 28 settembre partono le prenotazioni sulla piattaforma del Mise (Di lunedì 27 settembre 2021) Da domani sarà operativa la piattaforma Ecobonus.Mise.gov per accedere agli incentivi statali sull'acquisto di auto usate. Si tratta dei 40 milioni di fondi complessivi che il governo, attraverso la conversione in legge del decreto Sostegni Bis, ha stanziato per il mercato dell'usato già da fine luglio. A richiederli dovranno essere i concessionari (non i privati) che dalle ore 10 di domani e fino al 31 dicembre 2021 – o comunque fino a disponibilità di fondi – potranno inserire, sulla piattaforma, tutte le prenotazioni ricevute. Si possono ottenere incentivi da 750 a 2.000 euro solo per auto di classe non inferiore alla Euro 6, che variano a seconda della fascia di emissioni in cui si pone il veicolo scelto: per quelli di fascia ...

