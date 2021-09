“È successo in sala operatoria” Il dramma del cancro per la dama di Uomini e Donne

(Di lunedì 27 settembre 2021), il racconto della malattia della. Una diagnosi atroce per Luisa Anna. La dura battaglia contro il tumore è iniziata nel 2020, poi la quadrantectomia e un’ovarectomia per un altro tumore benigno avvenute il 24 luglio. E al suo fianco, sempre Salvio, pronta a sorreggerla. Il pubblico italiano ha avuto modo di affezionarsi a Luisa Anna e a continuare a supportarla durante il momento molto difficile in seguito alla scoperta della malattia. Un percorso che ha richiesto forza e coraggio e che ha stravolto del tutto i progetti di vita. L’exne ha parlato alMagazine: “E’ stata dura e adesso seguo una terapia. Ma non c’è altra scelta se non affrontare il tutto”. Poi un focus sul lungo intervento a cui si è sottoposta: “E’ stato un intervento ...

Advertising

LiaQuartapelle : Slogan elettorali di successo. Bernardo: “siccome Sala dice sempre più Milano, noi diciamo sempre meno, meno Milano”. È tutto vero. - NovelliGnovelli : RT @Ambrosetti_: #TFLSWeek @fabri_sala (Assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, @RegLombardia ) 'In… - Ambrosetti_ : #TFLSWeek @fabri_sala (Assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione,… - teo_teti : RT @LiaQuartapelle: Slogan elettorali di successo. Bernardo: “siccome Sala dice sempre più Milano, noi diciamo sempre meno, meno Milano”.… - macondo83 : RT @LiaQuartapelle: Slogan elettorali di successo. Bernardo: “siccome Sala dice sempre più Milano, noi diciamo sempre meno, meno Milano”.… -

Ultime Notizie dalla rete : successo sala

la Repubblica

PRIMA CLASSIFICATA Tacco Marmellata di LauraMamma indossava tacco dodici: aveva un colloquio ... Eraun incendio nella casa della strega per colpa di un terribile mostro. La strega era ...... fino a lunedì 4 sarà inil film Come un gatto in tangenziale 2 " Ritorno a Coccia di Morto, per la regia di Riccardo Milani. Una commedia che segue il film di grandedel 2017, ...LUGANO - L’apertura della stagione 2021/22 dei concerti OSI al LAC, giovedì 30 settembre 2021, darà il benvenuto in sala a più di cento nuovi abbonati OSI, oltre ai molti che hanno riconfermato il pro ...La nostra recensione di Josée, la tigre e i pesci, il nuovo anime in sala per un'uscita evento il 27, 28 e 29 settembre 2021, disponibile grazie ad Anime Factory e Koch Media. In questa recensione di ...