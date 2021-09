Covid: Unione Consumatori, 24,5% famiglie lombarde è in difficoltà economiche (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos) - Su un campione di 1.174 famiglie lombarde, il 6,2% dichiara di avere serie difficoltà economiche, mentre per il 18,3% fatica ad arrivare a fine mese. Insomma, il 24,5% è in difficoltà, mentre solo il 36,2% non ha alcuna difficoltà economica e riesce a risparmiare. E' quanto emerge dalla ricerca svolta per il progetto Tag your Food dalle associazioni di Consumatori Cittadinanzattiva Lombardia (capofila), Lega Consumatori, Mdc Lombardia, U.di.con. e Unione Nazionale Consumatori Lombardia. Il 78% degli intervistati pensa che la pandemia avrà conseguenze sulle proprie abitudini di spesa anche in futuro, in particolare sulla scelta del punto vendita (73,6%) e sui criteri di scelta dei beni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos) - Su un campione di 1.174, il 6,2% dichiara di avere serie, mentre per il 18,3% fatica ad arrivare a fine mese. Insomma, il 24,5% è in, mentre solo il 36,2% non ha alcunaeconomica e riesce a risparmiare. E' quanto emerge dalla ricerca svolta per il progetto Tag your Food dalle associazioni diCittadinanzattiva Lombardia (capofila), Lega, Mdc Lombardia, U.di.con. eNazionaleLombardia. Il 78% degli intervistati pensa che la pandemia avrà conseguenze sulle proprie abitudini di spesa anche in futuro, in particolare sulla scelta del punto vendita (73,6%) e sui criteri di scelta dei beni ...

Advertising

iTECproject : RT @Quot_Molise: Turismo e Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno: la strategia per il rilancio delle aree interne nell’era post Covi… - infoitsalute : Vaccini anti-Covid, prorogati al 30 novembre i certificati di esenzione - L'Unione - infoitinterno : Covid, in Sardegna 32 nuovi positivi. In calo anche i ricoveri - L'Unione - Quot_Molise : Turismo e Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno: la strategia per il rilancio delle aree interne nell’era po… - infoitinterno : Senza il Green pass obbligatorio, scoperte dai Nas centinaia di violazioni della normativa anti-Covid - L'Unione… -