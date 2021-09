Covid, le news: terza dose per over 80, ospiti Rsa e operatori sanitari over 60 (Di martedì 28 settembre 2021) Il via libera del ministero della Salute. Bollettino: 1.772 contagi e 45 decessi. Tasso di positività all'1,4%. Aumentano ricoveri ordinari (+52) e terapie intensive (+5). Via libera dal Cts a una capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% al chiuso in zona bianca. Figliuolo: "In Italia superati 42 milioni di vaccinazioni" Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 settembre 2021) Il via libera del ministero della Salute. Bollettino: 1.772 contagi e 45 decessi. Tasso di positività all'1,4%. Aumentano rici ordinari (+52) e terapie intensive (+5). Via libera dal Cts a una capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% al chiuso in zona bianca. Figliuolo: "In Italia superati 42 milioni di vaccinazioni"

