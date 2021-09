Cattelan sei giovane | essere grande è un’altra cosa e a volte chi si compiace floppa

(Di lunedì 27 settembre 2021) Alessandro, il, si è bruciato e va bene così. Perché èe ha ottimi sponsor, per cui gli daranno continue occasioni fino a che non sboccerà, magari a 90 anni. Perché così doveva andare, il flop del suo programmino era annunciato, già il titolo, “Da”, sconfessava le intenzioni: se uno ènon lo dice, lo dimostra. Invece qui c’era la solita autoreferenzialità insopportabile degli eterni fanciulli, guardatemi, sono cresciuto, sono pronto per Sanremo (chè di questo si trattava: le due puntatine erano solo un test per saggiare la consistenza: friabile). Aldo Grasso, estimatore del, se n’è quasi stupito, constatando la dovizia di mezzi e di autori, ma qui la struttura c’entra fino a un certo punto, è il protagonista a non ...

Advertising

Vittoriaaaa19 : quando cattelan ti chiede se sei maggiorenne - AngelaBenedett7 : A me caro Cattelan sei piaciuto un sacco . spero di rivederti presto BRAVOOOOOO#DaGrande - Damiana25231294 : @regole_senza @fraversion E tutto il tuo livore lo scarichi sul povero Cattelan?? Sei messo male... - SonoClarice : Entro e leggo il caos successo con #DaGrande. Il problema del Twitter è la comunicazione: se non sei aggressivo nes… - AndreaTerraneo1 : Comunque #cattelan è quel personaggio che piace a quella gioventù autoreferenziale, pregna di cliché dove se bevi u… -

Ultime Notizie dalla rete : Cattelan sei

OptiMagazine

... per mesempre Olivia, anche se il tuo compagno ti fa le pernacchie. Non ti far fermare dalle ... balla! Divertiti! Non importa quello che dice la gente ?' L'ultimo saluto con Woderwallsi ...E che dice disu Rai1? 'Permettetemi di spezzare una lancia in suo favore, non è giusto ... poi 3,99/mese per 3 mesi Attiva Oragià abbonato? Accedi Sblocca l'accesso illimitato a tutti i ...Bella Thorne e Benji si svelano da Alessandro Cattelan, in attesa dell’uscita del loro film ... Domenica sera i due sono stati ospiti del programma “Da grande” su Rai 1, condotto dal noto personaggio ...Da Grande ascolti: dopo la seconda e ultima puntata il pubblico è diviso, c'è chi critica e chi acclama il programma e il ...