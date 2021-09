Cannabis, 48 ore alla consegna. Mancano ancora molti certificati (Di lunedì 27 settembre 2021) A due giorni dall’ora X per la consegna in Cassazione delle firme sul referendum Cannabis Mancano ancora decine di migliaia di certificati elettorali dei 600mila firmatari. I comuni devono spedirli ai promotori. La vicenda resta sul filo del rasoio. Il presidente Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari, ha sollecitato le amministrazioni a impegnarsi a garantire i diritti dei firmatari. «Mercoledì 29 il Consiglio dei ministri potrà evitare in extremis che questo referendum sia discriminato e sabotato lasciando il termine della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 27 settembre 2021) A due giorni dall’ora X per lain Cassazione delle firme sul referendumdecine di migliaia dielettorali dei 600mila firmatari. I comuni devono spedirli ai promotori. La vicenda resta sul filo del rasoio. Il presidente Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari, ha sollecitato le amministrazioni a impegnarsi a garantire i diritti dei firmatari. «Mercoledì 29 il Consiglio dei ministri potrà evitare in extremis che questo referendum sia discriminato e sabotato lasciando il termine della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

