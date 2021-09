Bomba Mediaset | Tina Cipollari entra al Grande Fratello Vip e subito prende a schiaffi una concorrente Cos’è successo

Leggi su cityroma

(Di lunedì 27 settembre 2021) La furia dell’opinionista fissa di Uomini e Donne a quanto pare non si scaglia solo contro Gemma Galgani.questa voltadi mira la gieffina. Siamo abituati a vederla ogni giorno ai ferri corti con la dama piemontese, ma la bionda vamp in realtà ne ha un po’ per tutti, senza fare molta distinzione.lo ha dimostrato anche in questa occasione, criticando con parole dure una delle protagoniste del reality di Canale 5. Un ruolo, il suo, nato assolutamente per caso. Ventuno anni fa, infatti,originaria di Viterbo si è presentata in studio per corteggiare un tronista, ma ben presto il suo modo di fare da vamp, irriverente e sopra le righe, ha catturato l’ attenzione di Maria De Filippi, che ha voluto creare per lei il ruolo apposito di opinionista ...