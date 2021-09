Bitcoin in forte calo, il mercato teme il peggio (Di lunedì 27 settembre 2021) La criptovaluta è molto instabile, alcuni analisti prevedono che sia la fine, per altri invece l’inizio del rialzo Le criptovalute sono state immesse nel mercato da un anonimo inventore nel 2008. Ma cos’è il Bitcoin? Per chi fosse a digiuno di criptovalute, si può dire che non è una moneta, ma una riserva di valore L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 27 settembre 2021) La criptovaluta è molto instabile, alcuni analisti prevedono che sia la fine, per altri invece l’inizio del rialzo Le criptovalute sono state immesse nelda un anonimo inventore nel 2008. Ma cos’è il? Per chi fosse a digiuno di criptovalute, si può dire che non è una moneta, ma una riserva di valore L'articolo proviene da Consumatore.com.

