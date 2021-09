ATP San Diego 2021: Salvatore Caruso pesca Taylor Fritz. Federico Gaio sfortunatissimo, giocherà con Schwartzman (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono state effettuate le collocazioni dei giocatori qualificati nel tabellone principale del torneo ATP 250 di San Diego, che proprio oggi prenderà il via in terra californiana e precederà il Masters 1000 di Indian Wells. Tra loro ci sono Salvatore Caruso e Federico Gaio, il cui ingresso nel main draw non era scontato, ma che fa decisamente piacere. Per quanto riguarda il siciliano, arriva la sfida (che si giocherà già stanotte) con l’americano Taylor Fritz, che non ha mai affrontato. Il numero 39 del mondo viene da un’estate in cui, semifinale ad Atlanta a parte, non è riuscito a rendere al meglio delle proprie capacità con sconfitte al primo o al secondo turno nei tornei di maggiore importanza. Molto sfortunato invece il ventinovenne faentino, che ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono state effettuate le collocazioni dei giocatori qualificati nel tabellone principale del torneo ATP 250 di San, che proprio oggi prenderà il via in terra californiana e precederà il Masters 1000 di Indian Wells. Tra loro ci sono, il cui ingresso nel main draw non era scontato, ma che fa decisamente piacere. Per quanto riguarda il siciliano, arriva la sfida (che sigià stanotte) con l’americano, che non ha mai affrontato. Il numero 39 del mondo viene da un’estate in cui, semifinale ad Atlanta a parte, non è riuscito a rendere al meglio delle proprie capacità con sconfitte al primo o al secondo turno nei tornei di maggiore importanza. Molto sfortunato invece il ventinovenne faentino, che ...

