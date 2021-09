Aretha Franklin supera Bob Dylan | Lennon e i Rolling Stones nella top 500 A ottobre arriva il biopic

(Di lunedì 27 settembre 2021) Arriverà in sala dal 30 settembre Respect, ildi Eagle Pictures sug. Diretto da Liesl Tommy, il film vedrà Jennifer Hudson nei panni della cantante: è stata la stessaa volere lei per interpretarla. Nel frattempo, la nuova top 500 delle migliori canzoni di tutti i tempi stilata daStone ha registrato una variazione storica:, Sam Cooke e Public Enemy hanno spodestato Bob, ie John. Respect: in arrivo ilsuQuesto è ancora l’anno di. Grande è l’attesa per ilRespect, che ...

Respect , il cui debutto in Italia si avrà giovedì 30 settembre, è la storia di, di una figlia nata da un padre ingombrante, di una madre adolescente, di una professionista ...Oltre al blues, ha registrato con George Harrison, Bob Dylan e, per non parlare del successo delle sue opere d'arte, ritratti dei suoi compagni di band e reinterpretazioni delle ...Dopo tutti questi anni, “Protection” rimane come una rappresentazione entusiasmante, almeno per 7/10, di ciò che il trip-hop può dare in termini di tranquillità sonora, contaminazione musicale e relax ...Non era solo una cantante, ma era la regina del soul. Era la voce dell’America intera. Ecco chi era Aretha Franklin.