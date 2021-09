Alessandro Cattelan parla a chi lo ha criticato: “Le pernacchie fanno tanto rumore ma sono solo aria, non ti fanno niente” (Di lunedì 27 settembre 2021) Non era colpa del Volley su Rai3 e nemmeno del calcio sulle altre piattaforme: il pubblico di Rai1 boccia nuovamente “Da Grande”. Lo show in due puntate di Alessandro Cattelan ottiene ascolti inferiori rispetto al debutto, la seconda puntata è stata vista da soli 2.196.000 spettatori con il 12% di share, lontano dalla versione low budget di “Scherzi a parte” con Enrico Papi che ha conquistato 3.043.000 e il 17,3%. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta dopo il flop della prima puntata in un’intervista a La Stampa aveva fissato il 16% come obiettivo per il secondo appuntamento. Ricordando, lo fa anche il sito di Davide Maggio, che Rai Pubblicità aveva stimato “Da Grande”, quando era previsto al sabato sera, più alto rispetto a “Tale e Quale Show”, “Ballando con le Stelle”, “The Voice Senior” e “Arena Suzuki 60-70-80”. Risultati flop ma anche una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Non era colpa del Volley su Rai3 e nemmeno del calcio sulle altre piattaforme: il pubblico di Rai1 boccia nuovamente “Da Grande”. Lo show in due puntate diottiene ascolti inferiori rispetto al debutto, la seconda puntata è stata vista da soli 2.196.000 spettatori con il 12% di share, lontano dalla versione low budget di “Scherzi a parte” con Enrico Papi che ha conquistato 3.043.000 e il 17,3%. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta dopo il flop della prima puntata in un’intervista a La Stampa aveva fissato il 16% come obiettivo per il secondo appuntamento. Ricordando, lo fa anche il sito di Davide Maggio, che Rai Pubblicità aveva stimato “Da Grande”, quando era previsto al sabato sera, più alto rispetto a “Tale e Quale Show”, “Ballando con le Stelle”, “The Voice Senior” e “Arena Suzuki 60-70-80”. Risultati flop ma anche una ...

