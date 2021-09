Traffico Roma del 26-09-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 settembre 2021) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziano Raimondi riaperta la diramazione dinord chiusa precedentemente per un incidente tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare nelle due direzioni regolare la circolazione sulla restante rete viaria della capitale spostamenti agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti quelli superiori alle 7 tonnellate e mezza fermi fino alle 22 ad eccezione natura di quelli autorizzati per legge e allo stadio Olimpico alle 18 il derby Lazioconsuete modifiche alla circolazione in tutta l’area circostante all’impianto sportivo possibile quindi ripercussioni per iltifoseria dellapotrà parcheggiare nell’area di Piazzale Clodio mentre supporter della Lazio nell’aria della diciassettesima Olimpiade che è stata ampliata per ...