Terracina, prima le minacce a un imprenditore, poi la testata al poliziotto: noto pregiudicato in manette (Di domenica 26 settembre 2021) Choc a Terracina dove un agente di Polizia è finito in Ospedale dopo essere stato colpito da una testata. A sferrarla un pregiudicato che ora dovrà rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto ha avuto origine nella mattinata di venerdì quando, presso gli Uffici del Commissariato, si è presentato un imprenditore locale che ha dichiarato di essere stato aggredito e minacciato di morte da un uomo presso la propria attività commerciale. imprenditore minacciato, Polizia a casa del pregiudicato Vista la gravità delle minacce profferite e in considerazione del profilo criminale dell'autore indicato dalla vittima, il personale del Commissariato si è recato tempestivamente presso l'abitazione del pregiudicato, per effettuare la ...

