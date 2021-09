Scuola, in quarantena solo i compagni di banco: l’ipotesi di Regione Lazio per evitare la Dad. Da Nord a Sud, ecco tutte le classi a casa (Di domenica 26 settembre 2021) Di fronte ad un alunno positivo al Covid, non sarà più l’intera classe ad andare in quarantena ma solo i compagni di banco. L’idea arriva dalla Regione Lazio che sta mettendo a punto un modello simile a quello già adottato dalla Germania e utilizzato dalle compagnie aeree. Il nuovo piano messo in pista dall’assessore alla Salute della giunta Zingaretti, Alessio D’Amato, è stato pensato per arginare l’esplosione della didattica a distanza che da Nord a Sud ha già registrato migliaia di casi: se ne contano almeno 15 mila in pochi giorni di Scuola. L’annuncio “Mai più dad” del ministro Bianchi si è scontrato con la realtà dei fatti: in Piemonte son già 74 le classi a casa; 57 in Alto Adige; 41 nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Di fronte ad un alunno positivo al Covid, non sarà più l’intera classe ad andare inmadi. L’idea arriva dallache sta mettendo a punto un modello simile a quello già adottato dalla Germania e utilizzato dallee aeree. Il nuovo piano messo in pista dall’assessore alla Salute della giunta Zingaretti, Alessio D’Amato, è stato pensato per arginare l’esplosione della didattica a distanza che daa Sud ha già registrato migliaia di casi: se ne contano almeno 15 mila in pochi giorni di. L’annuncio “Mai più dad” del ministro Bianchi si è scontrato con la realtà dei fatti: in Piemonte son già 74 le; 57 in Alto Adige; 41 nel ...

