Roma | tafferugli e lanci di bottiglie alla manifestazione dei No green pass in piazza San Giovanni

Advertising

GabriellaAleo3 : RT @Robertignolo1: Piazza San Giovanni, Roma. Viene dichiarata la presenza delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. La stima sulle… - reneelettra : RT @Robertignolo1: Piazza San Giovanni, Roma. Viene dichiarata la presenza delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. La stima sulle… - Lucil1Luciana : RT @Robertignolo1: Piazza San Giovanni, Roma. Viene dichiarata la presenza delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. La stima sulle… - ClaudioMeazza : RT @Robertignolo1: Piazza San Giovanni, Roma. Viene dichiarata la presenza delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. La stima sulle… - Bandit243098304 : RT @Robertignolo1: Piazza San Giovanni, Roma. Viene dichiarata la presenza delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. La stima sulle… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tafferugli

Nella capitale, i no green hanno riempito piazza San Giovanni a. Alla manifestazione 'Contro ... Ne sono nati, ma i no green pass sono stati respinti e non sono riusciti a entrare in ...Diverse centinaia di persone si sono radunate aper il sit - in no - Green Pass di piazza San Giovanni, dove era stato allestito anche un palco ... Si sono verificati alcuni scontri,e ...I no-green pass festeggiano comunque l’”assedio” di Trieste e l’irruzione di Milano. Al momento ci sono oltre 10 identificati, ma sono al vaglio della Digos le immagini per identificare gli altri part ...Alcuni scontri, tafferugli e lanci di bottiglie tra manifestanti e Polizia alla protesta contro il green pass partita da Piazza San Giovanni a Roma. (Alexander Jakhnagiev) ...