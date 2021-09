Niente compromessi | non possono fermarci Sul palco dei No green pass parla lei Sapete chi è? Un caso clamoroso

(Di domenica 26 settembre 2021) Diventa una Roma la partecipazione di Nunzia Alessandra Schilirò alla manifestazione dei Noin piazza San Giovanni. La Schilirò non è una qualunque: è un vicequestore della Polizia, già a capo della sezione violenze sessuali della Squadra mobile romana e ora in forza alla Criminalpol. Un curriculum di tutto rispetto che peraltro le ha consentito di sbarcare anche nel mondo dell'editoria con romanzi sul disagio femminile. Su Covid, vaccini eè però all'opposizione, totale. Talmente convinta dalle "barricate" da voler salire sule prendere la parola. "Non so come ho fatto, ma penso che la gente abbia bisogno di parole vere: ilè illegittimo", ha spiegato poi al sito Byoblu, uno dei punti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente compromessi

Ho giurato sulla Costituzione e non ho paura di nulla - conclude -: ripeto, sul green pass niente compromessi. Per una sentenza della magistratura ci vorrà tempo, ma noi cittadini possiamo fare molto:...Le parole dopo la manifestazione a Roma: "Ho parlato da libera cittadina. Sul Pass niente compromessi". Per lei, scrive il Corriere, è già stata avviata azione disciplinare ...Nunzia Alessandra Schilirò, vice questore della Criminalpol e prima ancora della Squadra mobile romana: «Non ho paura a dirlo, non possono esserci compromessi. Uniamoci e rimaniamo a casa, siamo 15 mi ...