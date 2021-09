“Maria? Mai più sentita”. Tale e quale Show, l’ex allievo di Amici spara a zero sulla conduttrice. Volano parole grosse (Di domenica 26 settembre 2021) Maria De Filippi, la frecciatina dell’ex Amici. Sono passati circa 20 anni da quando il cantante è stato il primo vincitore del Talent che all’epoca era ancora conosciuto come Saranno Famosi. A parlare dopo tanto tempo è proprio Dennis Fantina, tornato alla ribalta per la partecipazione a Tale e quale Show. Maria De Filippi, doppio duro colpo. Il team della giuria di Tu sì que vales incassa la sconfitta contro lo Show di Amadeus sul palcoscenico di Verona. Ma non solo, perché per Queen Mary arrivano anche le parole di Dennis che durante l’esibizione sul palco di Carlo Conti ha vestito i panni di Claudio Baglioni. Un siparietto molto divertente con Enzo De Lucia che fingeva di essere Maria De ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 settembre 2021)De Filippi, la frecciatina del. Sono passati circa 20 anni da quando il cantante è stato il primo vincitore delnt che all’epoca era ancora conosciuto come Saranno Famosi. A parlare dopo tanto tempo è proprio Dennis Fantina, tornato alla ribalta per la partecipazione aDe Filippi, doppio duro colpo. Il team della giuria di Tu sì que vales incassa la sconfitta contro lodi Amadeus sul palcoscenico di Verona. Ma non solo, perché per Queen Mary arrivano anche ledi Dennis che durante l’esibizione sul palco di Carlo Conti ha vestito i panni di Claudio Baglioni. Un siparietto molto divertente con Enzo De Lucia che fingeva di essereDe ...

Advertising

MarioManca : Maria una signora che dà l'in bocca al lupo Mara Venier citando Raiuno senza alcun tipo di complesso. Come si dovre… - SalvatoreCaroni : RT @chiccomassetti: Lo sguardo di Maria è il solo sguardo veramente infantile, il solo vero sguardo di bambino che si sia mai levato sulla… - AnnalisaAntas : RT @chiccomassetti: Lo sguardo di Maria è il solo sguardo veramente infantile, il solo vero sguardo di bambino che si sia mai levato sulla… - velocevolo : RT @chiccomassetti: Lo sguardo di Maria è il solo sguardo veramente infantile, il solo vero sguardo di bambino che si sia mai levato sulla… - RomoloVisconti1 : RT @gsicurotg2: Grazie a @FIDASnazionale per questo importante premio. La donazione non può e non deve essere MAI retribuita e storie come… -