LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: Bottas in “marcatura” su Verstappen? Attenzione al rischio pioggia! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DOPO LE PENALITA’ DI Bottas E GIOVINAZZI Bottas CAMBIA LA POWER-UNIT: PARTIRA’ 17° ANTONIO GIOVINAZZI PENALIZZATO ORARIO GARA GP Russia F1 IN CHIARO SU TV8 13.33 Sul fronte dei podi, la classifica è capitanata da Lewis Hamilton, il quale nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 6 volte, mancando l’appuntamento esclusivamente nel 2017, anno in cui comunque ha concluso in quarta posizione. Il britannico è uno dei sette piloti in attività a vantare almeno un podio a Sochi: 6 (4-1-1) – HAMILTON Lewis 5 (2-2-1) – Bottas Valtteri 3 (0-2-1) – VETTEL Sebastian 2 (0-0-2) – RÄIKKÖNEN Kimi 1 (0-1-0) – Verstappen Max 1 (0-0-1) – LECLERC Charles 1 (0-0-1) – PEREZ ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DOPO LE PENALITA’ DIE GIOVINAZZICAMBIA LA POWER-UNIT: PARTIRA’ 17° ANTONIO GIOVINAZZI PENALIZZATO ORARIO GARA GPF1 IN CHIARO SU TV8 13.33 Sul fronte dei podi, la classifica è capitanata da Lewis Hamilton, il quale nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 6 volte, mancando l’appuntamento esclusivamente nel 2017, anno in cui comunque ha concluso in quarta posizione. Il britannico è uno dei sette piloti in attività a vantare almeno un podio a Sochi: 6 (4-1-1) – HAMILTON Lewis 5 (2-2-1) –Valtteri 3 (0-2-1) – VETTEL Sebastian 2 (0-0-2) – RÄIKKÖNEN Kimi 1 (0-1-0) –Max 1 (0-0-1) – LECLERC Charles 1 (0-0-1) – PEREZ ...

