Leonardo e Lorenzo Tano, chi sono i figli Rocco Siffredi: “Lui è timido con noi” (Di domenica 26 settembre 2021) Leonardo e Lorenzo Tano sono i figli di Rocco Siffredi, il re dell’hard, nati dal matrimonio con Rosa Caracciolo; due figli che hanno tutta l’intenzione di costruirsi una carriera completamente differente rispetto a quella del padre. Del resto Rocco non ha mai parlato più di tanto del suo lavoro da re del cinema porno come hanno rivelato i figli dalle pagine del settimanale Chi: “Molte cose le abbiamo scoperte mentre papà le raccontava a tavola agli amici… con noi lui è sempre stato molto timido e in imbarazzo…”. Leonardo Tano appassionato di motori recentemente ha debuttato come modello di intimo per MSGM raccogliendo tantissimi consensi; il secondogenito di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021)di, il re dell’hard, nati dal matrimonio con Rosa Caracciolo; dueche hanno tutta l’intenzione di costruirsi una carriera completamente differente rispetto a quella del padre. Del restonon ha mai parlato più di tanto del suo lavoro da re del cinema porno come hanno rivelato idalle pagine del settimanale Chi: “Molte cose le abbiamo scoperte mentre papà le raccontava a tavola agli amici… con noi lui è sempre stato moltoe in imbarazzo…”.appassionato di motori recentemente ha debuttato come modello di intimo per MSGM raccogliendo tantissimi consensi; il secondogenito di ...

ottimascusa_ : Manifestando per il ritorno con Lorenzo e Leonardo in campo - LPalmisano : Ieri sera a #Lecce. LA CITTÀ SPEZZATA (Fandango) Leonardo Palmisano con Lorenzo Zito a cura di Libreria Palmieri… - lorenzo_pengue : Il mio pappagallo Oreste è appena morto. Chiunque voglia fare una donazione per comprarne uno nuovo e colmare quest… - toninomagnapera : RT @TeleuniversoTV: ?? Il Film di questa sera è CIO' CHE LE NUVOLE NON DICONO di Marco Recalchi, con Lorenzo Cassol, Leonardo Mason, Manrico… - TeleuniversoTV : ?? Il Film di questa sera è CIO' CHE LE NUVOLE NON DICONO di Marco Recalchi, con Lorenzo Cassol, Leonardo Mason, Man… -