L’Atalanta fa tremare i campioni | i “guerrieri” della Dea | alla pari con l’Inter

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 settembre 2021) Se giochi così, in casa deid’Italia e li costringi a pareggiare dopo 18 vittorie consecutive sul loro campo, forse non sarai da scudetto, però sei una grande squadra. E tutto il resto è noia. Cioè. Si può discutere e disquisire finchè si vuole sugli errori dei difensori, sul gol preso pronti via come accadeva qualche volta in passato, sulla grande ingenuità di Demiral che ha rischiato di mandare a monte tutto con quel mani sciagurato. Però, guardiamo anche quello che a tutti è rimasto in mente: è stato uno spettacolo, meritopartenza del, stramerito di tanta Atalanta che ha risposto colpo su colpo, anzi ha costretto gli scudettati a rincorrere, a recuperare una partita chefine la Dea rischiava di vincere e magari avrebbe meritato (ai punti, si direbbe nel pugilato) di portare a casa. Ci ...