Il gesto di Mourinho dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio

(Di domenica 26 settembre 2021) Laha vintola Roma per 3-2.è stato autore di unmolto importanteil fischio finale. Da pochi minuti è terminato iltrae Roma terminato con il risultato di 3-2 a favore dei biancocelesti. E’ stata una partita bellissima con tante occasioni sia da una parte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Proprio il gol del centrocampista scatenò la reazione di uno degli assistenti di Sarri, Marco Ianni, che fece unplateale di esultanza in faccia a. Il portoghese se ne accorse e si ...Tra Maurizio Sarri e Josèci sono state ruggini, come in quel celebre Chelsea - Manchester ... Poi il chiarimento: ' Unmaleducato, ma Maurizio ha chiesto scusa. Anch'io ho commesso ...Il gesto di José Mourinho dopo la sconfitta nel derby: squadra a raccolta al centro del campo Il gesto di José Mourinho dopo la sconfitta nel derby: squadra a raccolta al centro del campo Mourinho esc ...Lazio-Roma, Sarri vince il primo Derby da allenatore biancoceleste e si prende l'abbraccio del pubblico di casa: il gesto sotto la Curva.