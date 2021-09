I 10 piatti italiani più popolari su Instagram

Leggi su vanityfair

(Di domenica 26 settembre 2021) Aprendo Instagram è lampante quanto il cibo occupi un posto di rilievo nel nostro feed e nelle nostre storie. Con ottimi risultati: in media, il livello dei «post gastronomici» è notevole. Già, perché non tutto può finire sul nostro profilo social. Servono innanzitutto colori che catturino l’occhio; una presentazione un po’ audace, meglio se nello stile dei ristoranti stellati, aiuta; poi c’è da valutare la luce, il piatto, il tovagliolo, perfino il tavolo. Il rischio, non troppo raro, è che un piatto caldo si raffreddi. Poco male, per alcuni di noi è meglio tenere caldi i follower.