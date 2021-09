Hamilton mago della pioggia: arriva a 100 vittorie! Verstappen 2°, Sainz 3° (Di domenica 26 settembre 2021) Lewis Hamilton vince il Gp di Russia, suo centesimo trionfo in F1, con Verstappen secondo dopo essere partito ultimo, ennesima impresa su una pista tradizionalmente feudo Mercedes. Sainz, ottimo in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 settembre 2021) Lewisvince il Gp di Russia, suo centesimo trionfo in F1, consecondo dopo essere partito ultimo, ennesima impresa su una pista tradizionalmente feudo Mercedes., ottimo in ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Hamilton mago della pioggia: in Russia fa 100 vittorie! Verstappen 2° #F1 - Gazzetta_it : Hamilton mago della pioggia: in Russia fa 100 vittorie! Verstappen 2° #F1 - dinoadduci : Hamilton mago della pioggia: in Russia arriva a 100 vittorie! Verstappen 2° - infoitsport : F1 GP Russia, Hamilton mago della pioggia: in Russia fa 100 vittorie! Verstappen 2° - CorriereQ : Hamilton mago della pioggia: in Russia arriva a 100 vittorie! Verstappen 2° -