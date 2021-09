Giaccherini | “Chiesa deve giocare sempre | non vedo una Juve senza lui Vi dico la mia sulla frecciatina di Allegri”

(Di domenica 26 settembre 2021) Emanuele, ex giocatore dellatra le tante, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per un’intervista a tutto campo sulle principali vicende del campionato italiano. L’ex centrocampista si è soffermato anche sull’importanza di alcuni elementi della rosa bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni. “? Assolutamente sì. Nonunantusdi lui in questo momento. Già l’anno scorso ha dimostrato di non avere timori. Lui e Dybala in questa squadra devono fare la differenza. Però selo ha punzecchiato e tenuto fuori di sicuro lo ha fatto per stimolarlo e farlo crescere”. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Emanueleè un ex al quale i tifosi della Juventus sono ancora affezionati. Questa la sua analisi ...- 'Non vedo una Juve senza di lui in questo momento. Già l'anno scorso ha ...... in esclusiva, il doppio ex della sfida tra Napoli e Juventus , Emanuele, per parlare ... poi bisognerà vedere le condizioni diche ha abbandonato la nazionale per un problema al ...L'ex centrocampista della Juventus, Emanuele Giaccherini, ha parlato dell'importanza di Chiesa nello scacchiere bianconero: 'Non vedo una Juventus senza di lui in questo momento' ...Emanuele Giaccherini parla a Gazzetta: "Vedo Inter, Milan e Napoli più avanti rispetto ai bianconeri e ci metto dentro pure la Roma. Credo che i tifosi della Juventus dovranno ...