GF Vip 6, Volpe e Bruganelli litigano sui social: c’entra Giancarlo Magalli (Di domenica 26 settembre 2021) La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da qualche settimana ma proprio non sembra decollare. Le dinamiche sono lente e spesso annoiano i telespettatori che preferiscono guardare altri programmi come rivelano gli ascolti. In queste ore, tuttavia, una lite social tra le due opinioniste del reality ha riacceso l’interesse mediatico. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si sono punzecchiate sul web. Sta di fatto che qualcuno ipotizza che ci sia Alfonso Signorini dietro. GF Vip 6, Lulù Salassié insultata per il suo aspetto: le lacrime Una delle opinioniste popolari ha insultato la giovane principessa la quale pare aver sentito tutto Grande Fratello Vip 6: la lite tra Sonia e Adriana Se nella casa della sesta edizione del ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 settembre 2021) La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da qualche settimana ma proprio non sembra decollare. Le dinamiche sono lente e spesso annoiano i telespettatori che preferiscono guardare altri programmi come rivelano gli ascolti. In queste ore, tuttavia, una litetra le due opinioniste del reality ha riacceso l’interesse mediatico. Soniae Adrianasi sono punzecchiate sul web. Sta di fatto che qualcuno ipotizza che ci sia Alfonso Signorini dietro. GF Vip 6, Lulù Salassié insultata per il suo aspetto: le lacrime Una delle opinioniste popolari ha insultato la giovane principessa la quale pare aver sentito tutto Grande Fratello Vip 6: la lite tra Sonia e Adriana Se nella casa della sesta edizione del ...

