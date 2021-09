Fisco: Dal Mas (Fi), 'casa non può essere bancomat per lo Stato' (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "La tassazione sugli immobili è già a livelli altissimi, il solo pensare ad innalzarla ulteriormente è un pericoloso segnale. La casa non può essere un bancomat per lo Stato, e bene ha fatto il presidente Berlusconi a ricordarlo con l'autorevolezza che la storia gli riconosce. Perché vale la pena ricordare che fu proprio il suo Governo a cancellare le tasse sulla prima casa, mentre con il Governo Monti il gettito quasi triplicò, da 9 a 21 miliardi”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas. “La paventata revisione degli estimi catastali a invarianza di gettito -aggiunge- è una foglia di fico, perché è inevitabile che l'adeguamento aumenterà la tassazione, in linea con quanto richiesto dall'Europa: spostare l'imposizione dal lavoro all'immobiliare". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "La tassazione sugli immobili è già a livelli altissimi, il solo pensare ad innalzarla ulteriormente è un pericoloso segnale. Lanon puòunper lo, e bene ha fatto il presidente Berlusconi a ricordarlo con l'autorevolezza che la storia gli riconosce. Perché vale la pena ricordare che fu proprio il suo Governo a cancellare le tasse sulla prima, mentre con il Governo Monti il gettito quasi triplicò, da 9 a 21 miliardi”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas. “La paventata revisione degli estimi catastali a invarianza di gettito -aggiunge- è una foglia di fico, perché è inevitabile che l'adeguamento aumenterà la tassazione, in linea con quanto richiesto dall'Europa: spostare l'imposizione dal lavoro all'immobiliare".

