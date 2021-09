F1, classifica piloti: Hamilton allunga su Verstappen con le 100 vittorie nel GP a Sochi (Di domenica 26 settembre 2021) Duello serratissimo tra Hamilton e Verstappen , che sicuramente finirà solo all'ultimo GP fino a che non si deciderà a chi andrà il titolo. Sono solo due per il momento i punti di differenza tra l'... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 26 settembre 2021) Duello serratissimo tra, che sicuramente finirà solo all'ultimo GP fino a che non si deciderà a chi andrà il titolo. Sono solo due per il momento i punti di differenza tra l'...

