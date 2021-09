Elezioni Germania | exit poll | Spd 26% | Cdu 24% e Verdi 14%

(Di domenica 26 settembre 2021) C'è attesa per il risultato del voto in, leche indicheranno la nuova guida dei tedeschi dopo i 16 anni di Angela Merkel . In tutto il Paese si sono viste code fuori dai seggi ma, ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Germania

in, secondo i primi exit poll è testa a testa Scholz - Laschet : Spd avanti con il 26% dei voti, Cdu - Csu seconda al 24%. È quanto emerge dagli exit poll dell'emittente Zdf, che ...È caccia all'ultimo voto a meno di 24 ore dalle. Gli sfidanti nella successione ad hanno tenuto ieri gli ultimi comizi nella speranza di ... non è uguale chi governa la', ha detto la ...Alle 18 si sono chiuse le urne: attesa per il risultato che deciderà chi sudderà ad Angela Merkel Roma, 26 settembre 2021 - C'è attesa per il risultato del voto in Germania, le elezioni che indicheran ...Favorita degli investitori istituzionali e degli imprenditori tedeschi perché tra tutte è considerata la più vicina all’industria e alla tradizione dell’economia sociale di mercato ...