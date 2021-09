Educazione sessuale, un rifiuto politico (Di domenica 26 settembre 2021) Ora di italiano: presente. Matematica: presente. Arte: presente. Religione: presente. Ora di Educazione sessuale: assente. Ah, la grande assente nel panorama educativo italiano. Ma perché l’Educazione sessuale e sentimentale spaventa così tanto? Ma soprattutto chi spaventa? Non ne hanno paura i giovani, che probabilmente affronterebbero l’ora di Educazione sessuale prima ridendo a ogni “pene” e “vagina” sentito in aula, per poi crescere come individui coinvolti e consapevoli. Non ne hanno paura i genitori, che si sentirebbero sollevati dal dover insegnare ai figli il collegamento tra cavoli, impollinazione e cicogne – auguri comunque – perché ci sarebbe la scuola a rispondere alle domande in maniera preparata e aggiornata (sono troppo speranzosa forse?). Ad averne paura sono i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Ora di italiano: presente. Matematica: presente. Arte: presente. Religione: presente. Ora di: assente. Ah, la grande assente nel panorama educativo italiano. Ma perché l’e sentimentale spaventa così tanto? Ma soprattutto chi spaventa? Non ne hanno paura i giovani, che probabilmente affronterebbero l’ora diprima ridendo a ogni “pene” e “vagina” sentito in aula, per poi crescere come individui coinvolti e consapevoli. Non ne hanno paura i genitori, che si sentirebbero sollevati dal dover insegnare ai figli il collegamento tra cavoli, impollinazione e cicogne – auguri comunque – perché ci sarebbe la scuola a rispondere alle domande in maniera preparata e aggiornata (sono troppo speranzosa forse?). Ad averne paura sono i ...

