Cercano di difendere l’amica, 13enne cade e sbatte la testa: violenta lite tra ragazzini nel sabato sera (Di domenica 26 settembre 2021) Hanno cercato solo di difendere un’amica, che veniva continuamente infastidita da un ragazzo. Doveva risolversi in pochi istanti, invece tutto si è trasformato in una violenta aggressione avvenuta a Latina, nella notte tra sabato e domenica. Protagonisti della feroce lite quattro ragazzi, tutti d’età compresa tra i 13 e i 15 anni, che si sarebbero affrontare per difendere una coetanea. violenta rissa a Latina tra minorenni A seguito della lite, a causa di un presumibile spintone, un ragazzino di quasi 14 anni ha sbattuto la testa contro una cassetta delle lettere: si è provocato un taglio, ma è stato prontamente medicato dal personale sanitario del 118 intervenuti sul posto. Sul luogo della rissa anche i poliziotti della squadra volante, che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) Hanno cercato solo diun’amica, che veniva continuamente infastidita da un ragazzo. Doveva risolversi in pochi istanti, invece tutto si è trasformato in unaaggressione avvenuta a Latina, nella notte trae domenica. Protagonisti della ferocequattro ragazzi, tutti d’età compresa tra i 13 e i 15 anni, che si sarebbero affrontare peruna coetanea.rissa a Latina tra minorenni A seguito della, a causa di un presumibile spintone, un ragazzino di quasi 14 anni ha sbattuto lacontro una cassetta delle lettere: si è provocato un taglio, ma è stato prontamente medicato dal personale sanitario del 118 intervenuti sul posto. Sul luogo della rissa anche i poliziotti della squadra volante, che hanno ...

Cercano di difendere l'amica, 13enne cade e sbatte la testa: violenta lite tra ragazzini nel sabato sera Il Corriere della Città

