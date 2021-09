Calciomercato Inter, tentativo choc per Donnarumma: risposta immediata (Di domenica 26 settembre 2021) L’Inter a caccia di un nuovo portiere sul Calciomercato. I nerazzurri pensano anche a Gianluigi Donnarumma: la risposta è immediata Gianluigi Donnarumma non sta attraversando un periodo felice dopo il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 26 settembre 2021) L’a caccia di un nuovo portiere sul. I nerazzurri pensano anche a Gianluigi: laGianluiginon sta attraversando un periodo felice dopo il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

news24_inter : Non arriva #Onana? ?? - Luissss97 : RT @cmdotcom: #Milan, visto #Calhanoglu? Incomprensibile lasciarlo all'#Inter. E Pioli è senza trequartista... - rafiogo : RT @cmdotcom: #Milan, visto #Calhanoglu? Incomprensibile lasciarlo all'#Inter. E Pioli è senza trequartista... - savageimperator : RT @cmdotcom: #Inter, #Calhanoglu: 'Con le mie qualità non potevo restare senza squadra' - Eurosport_IT : Inter, interesse per Onana ?? Juve-Chelsea, sfida per Tchouameni ?? Ramsey nel mirino delle inglesi ?? Ecco l'edicol… -