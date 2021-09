Bassetti: «I No vax crescono? È colpa di certi politici. La variante Delta in un anno contagerà tutti» (Di domenica 26 settembre 2021) «Alcuni partiti soffiano sul fuoco No vax, mentre sui vaccini la politica dovrebbe restare unita». Non è la prima volta che Matteo Bassetti va all’attacco del “suo” centrodestra, ma oggi in un’intervista a La Stampa il professore ordinario di malattie infettive e primario dell’ospedale San Martino di Genova è particolarmente esplicito. E punta il dito contro Fratelli d’Italia e Lega: «Da liberale cresciuto leggendo Montanelli non li trovo maturi, anche se pure l’ultima uscita di Trizzino, medico ex Cinquestelle, e l’estrema sinistra sono preoccupanti». Poi parla anche della sua scorta: «Non è normale per un medico andare in giro accompagnato, ai convegni come a casa di amici. Alla fine penso: non si vogliono vaccinare, affari loro. Tengo più alla sicurezza di mia moglie e dei miei figli che ai No vax». Secondo Bassetti la terza dose di vaccino ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) «Alcuni partiti soffiano sul fuoco No vax, mentre sui vaccini la politica dovrebbe restare unita». Non è la prima volta che Matteova all’attacco del “suo” centrodestra, ma oggi in un’intervista a La Stampa il professore ordinario di malattie infettive e primario dell’ospedale San Martino di Genova è particolarmente esplicito. E punta il dito contro Fratelli d’Italia e Lega: «Da liberale cresciuto leggendo Montanelli non li trovo maturi, anche se pure l’ultima uscita di Trizzino, medico ex Cinquestelle, e l’estrema sinistra sono preoccupanti». Poi parla anche della sua scorta: «Non è normale per un medico andare in giro accompagnato, ai convegni come a casa di amici. Alla fine penso: non si vogliono vaccinare, affari loro. Tengo più alla sicurezza di mia moglie e dei miei figli che ai No vax». Secondola terza dose di vaccino ...

