Audero sotto la curva della Juventus: applausi per l'ex bianconero (Di domenica 26 settembre 2021) Audero sotto la curva della Juventus: applausi per l'ex portiere bianconero durante il riscaldamento Calorosa accoglienza per Emil Audero, portiere della Sampdoria, durante il riscaldamento all'Allianz Stadium. I tifosi della Juventus hanno applaudito l'ex portiere bianconero che ha a sua volta ricambiato battendo le mani, rivolgendosi al suo vecchio pubblico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sampdoria : ?? | SVANTAGGIO 10' - #Dybala riceve da #Locatelli e con il mancino infila l'angolino basso alla sinistra di… - gilnar76 : Audero sotto la curva della #Juventus: applausi per l’ex bianconero #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea - junews24com : Audero sotto la curva della Juventus: applausi per l'ex bianconero - - emilian93199541 : @Vatenerazzurro1 Il primo gol è stato un regalo di audero, così come per il Milan lo fu di audero e augello (con no… - MILANO31736810 : @DucaAndrea85 Audero comunque fa sempre il fenomeno con noi... mentre con il Biln si fa passare il pallone sotto le ascelle... -