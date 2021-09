Tridico su riscatto laurea: ‘Bisogna incentivare la formazione’ (Di sabato 25 settembre 2021) Nel corso di un’intervista a Maddalena Oliva, vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Pasquale Tridico ha parlato di riscatto laurea e di come sia necessario incentivare la formazione. Il presidente dell’Inps ha fatto notare, inoltre, che sono due milioni in Italia i lavoratori a 6 euro e ciò non è tollerabile. Queste le parole di Tridico: “Bisogna incentivare la formazione. I giovani entrano spesso nel mercato del lavoro tardi, oltre che con bassi salari, perché studiano e meno male. E questo deve essere incentivato: allora permettiamo il riscatto gratuito della laurea per fini pensionistici”. Tridico: le idee per i giovani Tra le idee riservate ai giovani, Tridico ha messo in rilievo anche la necessità di una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Nel corso di un’intervista a Maddalena Oliva, vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Pasqualeha parlato die di come sia necessariola formazione. Il presidente dell’Inps ha fatto notare, inoltre, che sono due milioni in Italia i lavoratori a 6 euro e ciò non è tollerabile. Queste le parole di: “Bisognala formazione. I giovani entrano spesso nel mercato del lavoro tardi, oltre che con bassi salari, perché studiano e meno male. E questo deve essere incentivato: allora permettiamo ilgratuito dellaper fini pensionistici”.: le idee per i giovani Tra le idee riservate ai giovani,ha messo in rilievo anche la necessità di una ...

Advertising

fisco24_info : Riscatto laurea gratis, la proposta del presidente Inps: Tridico: 'Riscatto laurea gratuito per incentivare gli stu… - Italia_Notizie : Tridico (Inps): «Sì al salario minimo e al riscatto gratuito della laurea» - frustametafora : Demagogia e #INPS Secondo #Tridico, del #riscattolaurea gratis avrebbero diritto solo i giovani, per le difficoltà… - paoladamico1 : Riscatto #laurea #gratuito. E perché mai io ho pagato per riscattarla? L’Inps ora dovrebbe restituirmi i soldi (e n… - frau_simonetta : #riscattolaurea beh anche per i 'meno giovani' riscatto gratuito #tridico che appena laureati non si hanno gli stes… -