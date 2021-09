Traffico Roma del 25-09-2021 ore 11:30 (Di sabato 25 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione prima e code sul grande raccordo anulare tra la Flaminia via Salaria ancora la diramazione Roma sud della Appia Ostiense ci Viene segnalato un veicolo bloccato all’altezza di Castel Fusano sulla Pontina rallentamenti dal raccordo via di Decima altre cose sulla Colombo altezza di Acilia chiusura su via San Candido per un incendio all’altezza di Giuseppe Nicolini Traffico per un incidente sulla circonvallazione Aurelia all’altezza di via Palombini ancora un altro incidente segnalato su via di Torrevecchia all’altezza di via Savignone ferite tagli di Vietri notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Maria Barbara termine tutto Grazie ancora per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione prima e code sul grande raccordo anulare tra la Flaminia via Salaria ancora la diramazionesud della Appia Ostiense ci Viene segnalato un veicolo bloccato all’altezza di Castel Fusano sulla Pontina rallentamenti dal raccordo via di Decima altre cose sulla Colombo altezza di Acilia chiusura su via San Candido per un incendio all’altezza di Giuseppe Nicoliniper un incidente sulla circonvallazione Aurelia all’altezza di via Palombini ancora un altro incidente segnalato su via di Torrevecchia all’altezza di via Savignone ferite tagli di Vietri notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Maria Barbara termine tutto Grazie ancora per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...

