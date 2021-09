Superbike, Jerez: annullata gara 1 (Di sabato 25 settembre 2021) La Superbike non ha corso gara 1 quest’oggi a Jerez. La direzione gara ha deciso di annullare l’intero programma di gare: quindi, anche la Supersport 600 deve rinunciare alla propria corsa. La decisione è avvenuta a seguito di un grave incidente occorso nella Supersport 300, la prima delle tre classi ad essere scesa in pista. L’incidente ha coinvolto Dean Berta Vinales (cugino di Maverick), che purtroppo ha perso la vita. Superbike Jerez: Toprak beffa le Kawa in Superpole Superbike, Jerez gara 1: cosa è successo a Vinales? L’incidente è avvenuto al quart’ultimo giro della gara dei “piccoli”. Non sappiamo quale sia la dinamica esatta della caduta (non ci sono immagini): da quello che è parso di capire, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021) Lanon ha corso1 quest’oggi a. La direzioneha deciso di annullare l’intero programma di gare: quindi, anche la Supersport 600 deve rinunciare alla propria corsa. La decisione è avvenuta a seguito di un grave incidente occorso nella Supersport 300, la prima delle tre classi ad essere scesa in pista. L’incidente ha coinvolto Dean Berta Vinales (cugino di Maverick), che purtroppo ha perso la vita.: Toprak beffa le Kawa in Superpole1: cosa è successo a Vinales? L’incidente è avvenuto al quart’ultimo giro delladei “piccoli”. Non sappiamo quale sia la dinamica esatta della caduta (non ci sono immagini): da quello che è parso di capire, ...

