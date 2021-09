Serie A, la cronaca di Spezia-Milan 1-2 (Di sabato 25 settembre 2021) Tutto pronto per il fischio di inizio di Spezia-Milan, gara della sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2021/2022. Si parte alle 15:00. Sta per iniziare Spezia-Milan, gara valevole per la sesta giornata di Serie A. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia i liguri guidati da Thiago Motta ospitano il Milan di Stefano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 settembre 2021) Tutto pronto per il fischio di inizio di, gara della sesta giornata del campionato italiano diA 2021/2022. Si parte alle 15:00. Sta per iniziare, gara valevole per la sesta giornata diA. Allo stadio Alberto Picco di Lai liguri guidati da Thiago Motta ospitano ildi Stefano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

