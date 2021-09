Serie A | Inter-Atalanta 2-2 | Lautaro e Malinovskyi show | Il tabellino

Advertising

Gazzetta_it : #Inter, #Evergrande al collasso e pure #Suning adesso trema. Ma il futuro? - SkySport : Calhanoglu: 'Inter ancora favorita per lo scudetto. Derby? Se segno al Milan esulto' #SkySport #Calhanoglu #Inter… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Atalanta 2-3, rete di Piccoli R. (ATA) - Via_Getty_ : @acmilan @gruppo_a2a Anche se sono un grande fan dell'Inter, sono stato molto felice della vittoria di oggi per l'A… - infoitsport : LIVE Serie A - Inter-Atalanta 1-2: Toloi ribalta il risultato -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter

Nell'anticipo della 6ª giornata diA, l'e l'Atalanta pareggiano 2 - 2 a San Siro al termine di una partita spettacolare. In gol Lautaro Martinez, Malinovskyi, Toloi e Dzeko. Determinante, però, l'errore dal dischetto di ...... Lautaro prima punta funziona: il tandem con Correa è più di una suggestione Cottarelli: "In duecentomila per aiutare l', ma solo se le proprietà è d'accordo" Handanovic più forte delle critiche.La squadra di Pioli si impone a La Spezia, Inter-Atalanta termina 2-2 Si è da poco conclusa la seconda delle due partite giocate questo pomeriggio in Serie A: a portare a casa l’intera posta in palio ...Negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Milane espugna il Picco per 2-1 con Brahim Diaz decisivo: finisce 2-2 uno spettacolare Inter-Atalanta ...