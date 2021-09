Recovery | Giacomoni Fi | ' non possiamo fallire'

(Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - “I soldi delfund, per il quale il presidente Berlusconi si è fortemente battuto in seno al Partito popolare europeo e con i leader europei, rappresentano un'occasione storica. Un'occasione unica ed irripetibile. Nonsbagliare anche perché se fallisce il governo Draghi, fallisce l'Italia e se fallisce l'Italia fallisce l'Europa e questo è anche il motivo per cui ci hanno dato più risorse rispetto agli altri Paesi”. Così il deputato di Forza Italia Sestino, presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti, rispondendo alle domande di Massimo Giletti durante gli Stati Generali dell'economia abruzzese. "Sono fiducioso –ha aggiunto– che il Governo riuscirà a trasformare, nei tempi dovuti, le risorse in progetti concreti, ossia in buoni investimenti nell'economia ...

