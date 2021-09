Pioli: “Temevo questa partita. Campo stretto, abbiamo faticato. Ma abbiamo avuto carattere” (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha commentato a DAZN il successo del Milan contro lo Spezia. Queste le sue parole: “Era la quinta partita in pochi giorni, faceva caldo, è stato complicato contro una squadra che sta bene. E’ una grande vittoria. abbiamo giocato bene, ma non benissimo. Vincere però queste partite significa avere una forza mentale importante e questa è la strada giusta. Questi ragazzi credono nelle loro qualità, nel loro modo di giocare. Siamo giovani, non dobbiamo perdere umiltà, ma lavorare con grande sacrificio. La squadra deve dimostrare di poter reggere certe pressioni. Le responsabilità sono aumentate, ma vedo e sento atteggiamenti giusti”. Che giocatore può diventare Maldini? “Ha tecnica, ha talento e si sa inserire. Può fare di più nello smarcarsi. Oggi Bourabia lo curava da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico del Milan, Stefano, ha commentato a DAZN il successo del Milan contro lo Spezia. Queste le sue parole: “Era la quintain pochi giorni, faceva caldo, è stato complicato contro una squadra che sta bene. E’ una grande vittoria.giocato bene, ma non benissimo. Vincere però queste partite significa avere una forza mentale importante eè la strada giusta. Questi ragazzi credono nelle loro qualità, nel loro modo di giocare. Siamo giovani, non dobbiamo perdere umiltà, ma lavorare con grande sacrificio. La squadra deve dimostrare di poter reggere certe pressioni. Le responsabilità sono aumentate, ma vedo e sento atteggiamenti giusti”. Che giocatore può diventare Maldini? “Ha tecnica, ha talento e si sa inserire. Può fare di più nello smarcarsi. Oggi Bourabia lo curava da ...

