Pierpaolo Pretelli è Sangiovanni a Tale e Quale Show | l’intervento del cantante e di Giulia Salemi

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 25 settembre 2021) Nella seconda puntata disi è calato nei panni di, il giovanevenuto alla ribalta grazie alla passata edizione di Amici di Maria De Filippi. Compito per nulla semplice per l’ex Vippone che per l’occasione ha ottenuto un bel messaggio di incoraggiamento da Sangio.è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.