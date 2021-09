No vax sfondano cordone polizia | scontri a Milano

(Di sabato 25 settembre 2021) Alcune centinaia di No-vax Hanno sfondato i cordoni dellain piazza Fontana ae tentando di dirigersi in piazza del Duomo dove è in corso il comizio di Giorgia Meloni, leader di FdI. Laha cercato di bloccare i manifestanti e sono partite anche alcune manganellato e alcune persone sono rimaste leggermente ferite. Ora lasi sta concentrando in piazza del Duomo per evitare ulteriori disordini e rischi per la manifestazione di FdI. I no-vax si sono ritrovati in piazza Fontana a partire dalle 16 per il decimo sabato consecutivo.

Advertising

messveneto : Milano, tensioni al corteo dei No Vax: i manifestanti sfondano il cordone della polizia: Un gruppo di circa 1500 di… - Twittytwitty17 : @Magyloo @Miti_Vigliero Ma ora i tamponi funzionano? Quelli che vi hanno convinto che il vax non funziona son gli… -

Ultime Notizie dalla rete : vax sfondano

La Stampa

In media siamo al 7% in area medica e 6% in area critica ma in area medica Sicilia (21%) e Calabria (17%)il tetto di allarme del 15% mentre per l'area critica sopra la soglia del 10% Marche ...'Avanti a testa alta e un messaggio a tutti i nochele mie pagine social: abbiamo deciso di segnalare, cancellare e bloccare tutti in commenti che incitano alla violenza. Non quelli che ...Il corteo dei No vax, partito alle 17.50 da piazza Fontana, ha sfondato il cordone di polizia e carabinieri in via Martini e ha proseguito verso piazza Duomo, dov'è ancora in corso il comizio elettora ...In Italia ci sono 3.797 nuovi casi di coronavirus a fronte di 277.508 tamponi effettuati. 52 decessi e tasso di positività all'1,4%. Meno 16 ricoveri in terapia intensiva ...