Moto: muore in pista a 15 anni cugino di Vinales. Dramma a Jerez de la Frontera (Di sabato 25 settembre 2021) Dramma sulla pista spagniola Jerez de la Frontera. E' morto a 15 anni Dean Berta Vinales, giovanissimo cugino del campione del mondo Maverick: stava facendo il massimo per esserne all'altezza. Il destino lo ha fermato alla prima curva del circuito spagnolo. La dinamica dell'incidente ha ricordato, Drammaticamente, in cui morì Marco Simoncelli, in MotoGp, nel 2012 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 settembre 2021)sullaspagniolade la. E' morto a 15Dean Berta, giovanissimodel campione del mondo Maverick: stava facendo il massimo per esserne all'altezza. Il destino lo ha fermato alla prima curva del circuito spagnolo. La dinamica dell'incidente ha ricordato,ticamente, in cui morì Marco Simoncelli, inGp, nel 2012 L'articolo proviene da Firenze Post.

