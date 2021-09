Metroid | i nemici storici di Samus Aran – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 25 settembre 2021) In attesa diDread, in arrivo l’8 ottobre 2021, ricordiamo assieme alcunidella saga e il loro rapporto con..Dread arriverà su Nintendo Switch l’8 ottobre 2021 in contemporanea con l’uscita di Switch OLED: si tratta della pubblicazione Nintendo più prestigiosa del periodo natalizio, se non della più importante in generale. Il gioco è sviluppato dal team spagnolo MercurySteam, in collaborazione coi membri di EPD 7 (team interno Nintendo) maggiormente legati alla serie: Sakamoto è il produttore, Hosokawa il direttore del gioco. Si tratta a tutti gli effetti di una creatura ispanico nipponica. In … Speciali giochiRead More L'articolo: idi...