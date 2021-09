Ladri intercettati dalla polizia dopo il furto in farmacia | abbandonano l' auto e fuggono

(Di sabato 25 settembre 2021)subitoile bordo di un'rubatail mezzo e: è quanto accaduto la scorsa notte e su cui son in corso le indagini da parte degli uomini ...

Sabato notte i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Cariano hanno notato una Audi A6 che procedeva lentament…

dalla polizia subito dopo il furto e bordo di un' auto rubata abbandonano il mezzo e fuggono: è quanto accaduto la scorsa notte e su cui son in corso le indagini da parte degli uomini ......hanno permesso di identificare il mezzo utilizzato daiper la fuga, rubato a Imola qualche giorno prima, il 19 settembre. Iniziate le ricerche dell'auto, i fuggitivi sono statia ...E’ accaduto in via Salieri. Ha visto, dalla telecamera degli uomini che hanno saltato il recinto delimitante la sua proprietà e ha chiamato la Polizia. La tempestiva segnalazione ha consentito agli ag ...Ha visto, dalla telecamera di videosorveglianza, degli uomini che, dopo aver scavalcato il cancello della scuola limitrofa, hanno saltato il recinto delimitante la sua proprietà. E così, temendo che i ...