La dinastia Maldini continua. Esordio e primo gol per il giovane Daniel (Di sabato 25 settembre 2021) Era la sua gara d’Esordio da titolare e Daniel Maldini l’ha festeggiata nel migliore dei modi segnando anche il gol del vantaggio del Milan sullo Spezia, al 3? della ripresa. Un colpo di testa a suo modo storico, visto che è il primo giocatore a segnato in serie A dopo il nonno, Cesare, e il padre, Paolo. Quest’ultimo, in tribuna come dt del Milan, ha esultato, mentre in campo il figlio 19enne veniva sommerso dai compagni. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) Era la sua gara d’da titolare el’ha festeggiata nel migliore dei modi segnando anche il gol del vantaggio del Milan sullo Spezia, al 3? della ripresa. Un colpo di testa a suo modo storico, visto che è ilgiocatore a segnato in serie A dopo il nonno, Cesare, e il padre, Paolo. Quest’ultimo, in tribuna come dt del Milan, ha esultato, mentre in campo il figlio 19enne veniva sommerso dai compagni.

