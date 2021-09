Grande Fratello Vip, Signorini protegge Soleil e il web insorge (Di sabato 25 settembre 2021) Un’altra puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip è volata via e non sono mancati momenti di Grande tensione, uno su tutti quello tra Soleil e Gianmaria. Proprio l’ex naufraga, nonché ex viaggiatrice di Pechino Express ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è finita al centro di un caso mediatico. La domanda che tutti si fanno è una: perché viene salvata dalle opinioniste? Il web ha fatto sentire la sua voce, ma il motivo dietro questa che sembra proprio una strategia, avrebbe un senso. Uomini e Donne, è già finita tra Ida Platano e Marcello? La dama di Brescia e il corteggiatore che sembrava piacerle molto avrebbero già i primi problemi nell’intimità Grande Fratello ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 settembre 2021) Un’altra puntata della sesta edizione delVip è volata via e non sono mancati momenti ditensione, uno su tutti quello trae Gianmaria. Proprio l’ex naufraga, nonché ex viaggiatrice di Pechino Express ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è finita al centro di un caso mediatico. La domanda che tutti si fanno è una: perché viene salvata dalle opinioniste? Il web ha fatto sentire la sua voce, ma il motivo dietro questa che sembra proprio una strategia, avrebbe un senso. Uomini e Donne, è già finita tra Ida Platano e Marcello? La dama di Brescia e il corteggiatore che sembrava piacerle molto avrebbero già i primi problemi nell’intimità...

