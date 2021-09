Grande Fratello Vip, Guenda sgrida il padre Amedeo Goria: “Sei un farfallone, ora chiedi scusa”. Lui reagisce così (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo il polverone degli ultimi giorni, Guenda Goria è arrivata al Grande Fratello Vip per una ‘tirata d’orecchi’ al papà Amedeo. Sì perché nelle prime due settimane del reality, il noto giornalista si è lasciato andare ad alcuni discutibili atteggiamenti nei confronti di Ainett Stephens. Ecco che l’ex gieffina, durante la puntata di ieri 24 settembre, si è così rivolta al padre: “Sono emozionata e felice nel vederti. Sai quanto ti amo ma sono qui per parlarti. Prima di entrare nella Casa ti avevo fatto molte raccomandazioni.. sai che abbiamo avuto dei diverbi in passato per la tua natura molto farfallona“, ha esordito la giovane. Poi ha aggiunto: “Sono fiera dell’uomo che sei però sai anche che io sono attenta al valore delle donne. Alcuni tuoi atteggiamenti sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo il polverone degli ultimi giorni,è arrivata alVip per una ‘tirata d’orecchi’ al papà. Sì perché nelle prime due settimane del reality, il noto giornalista si è lasciato andare ad alcuni discutibili atteggiamenti nei confronti di Ainett Stephens. Ecco che l’ex gieffina, durante la puntata di ieri 24 settembre, si èrivolta al: “Sono emozionata e felice nel vederti. Sai quanto ti amo ma sono qui per parlarti. Prima di entrare nella Casa ti avevo fatto molte raccomandazioni.. sai che abbiamo avuto dei diverbi in passato per la tua natura molto farfallona“, ha esordito la giovane. Poi ha aggiunto: “Sono fiera dell’uomo che sei però sai anche che io sono attenta al valore delle donne. Alcuni tuoi atteggiamenti sono ...

fanpage : #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - GrandeFratello : ... care Princess, parlare in inglese non vi metterà al riparo da Grande Fratello... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa magica puntata di #GFVIP! Appuntamento a lunedì... con ancora più dinamiche,… - Canone_Inverso_ : RT @lucab962: @NeraGiacomo Fa parte del progetto, dividerci per renderci deboli. Tutto è fatto per dividerci, anche le trasmissioni TV se c… - gplexousted : Vorrei fare un nuovo reality: Grande Fratello Trip. In una casa chiudiamo 8 persone strafatte di LSD e vediamo cosa succede. -